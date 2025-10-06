Adulto mayor cae a las vías del Metro de Caracas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este domingo, un adulto mayor cayó a los rieles del Metro de Caracas, en la estación Los Dos Caminos.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo antonio Palacios, informó del incidente.

Rieles del Metro

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, se trata de un adulto mayor de 72 años, quien fue identificado como Carlos Lara.

Asimismo, señala que el señor Lara "se lanzó a los rieles del Metro" y aunque sufrió lesiones, mantiene signos vitales estables.

Bomberos rescatan a hombre en el Metro

El comandante general del CBC informó que los efectivos bomberiles implementaron técnicas especializadas de rescate para extraer al señor de los rieles del Metro.

Adicionalmente, Palacios indicó que el inicdente ocurrió cerca de las 7 de la noche de este domingo, en la estación Los Dos Caminos, del Metro de Caracas, parroquia Leoncio Martínez, del municipio Sucre.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube