Extorsionador en Aragua recibe castigo: conoce la condena del Ministerio Público

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) venezolano, a través de la Fiscalía del estado Aragua, ha obtenido una sentencia condenatoria firme contra un ciudadano por el delito de extorsión.

El caso culminó con una pena de 10 años de prisión para el responsable, como parte de la estrategia para combatir la criminalidad organizada.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó de la decisión judicial.

El sujeto condenado fue identificado como Jhosver Contreras, quien fue hallado culpable del delito de Extorsión en perjuicio de la víctima con iniciales A.M.

Aplicación de justicia y prevención

Esta sentencia ejemplar reafirma el compromiso de la Fiscalía de Aragua con la persecución de los delitos que atentan contra el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.

El proceso judicial, que concluyó con la sentencia condenatoria, busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia del sistema de justicia ante el crimen.

En este contexto, el Ministerio Público aprovechó para emitir una serie de recomendaciones preventivas a la ciudadanía:

No ceder a las exigencias: Las autoridades aconsejan nunca pagar o negociar con los extorsionadores, ya que esto suele perpetuar el ciclo de la amenaza.

Documentar y denunciar: Se insta a las víctimas a recopilar toda la información posible (mensajes, números de teléfono, grabaciones) y a presentar la denuncia inmediatamente ante el MP o los cuerpos de seguridad del Estado.

Las autoridades competentes reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos para permitir una respuesta oportuna y efectiva.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube