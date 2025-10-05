Cuatro detenidos por brutal agresión en el Valle: esta fue la imprudencia que costó una vida

Suscríbete a nuestros canales

La División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la parroquia El Valle logró la detención de cuatro personas presuntamente implicadas en el fallecimiento de Michael Alexander Garnier Montero (28), un hecho que ocurrió durante la madrugada del pasado 29 de septiembre en el sector San Andrés.

Según el reporte policial, la víctima se encontraba compartiendo en una reunión social en compañía de los aprehendidos, dos sujetos que aún están siendo buscados, y sus parejas. Durante el encuentro, donde también se consumían bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, la situación se puso tensa, luego de que Garnier Montero irrespetara a una de las mujeres presentes.

Este acto desencadenó una fuerte agresión por parte de los victimarios, quienes propinaron una golpiza fatal a Michael Garnier. Los agresores utilizaron armas blancas y un segmento de viga como objetos contundentes, lo que le causó la muerte.

Una vez cometido el homicidio, los implicados dejaron el cuerpo sin vida en el baño de la vivienda. Al día siguiente, el grupo regresó al lugar con la intención de ocultar el cuerpo y procedieron a desmembrarlo utilizando armas blancas. No obstante, abandonaron el intento y se dieron a la fuga, dejando al occiso en la planta baja del inmueble.

Los detenidos fueron identificados como Daniel David Dinamarca Rodríguez (32), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20) y Brailyn Alfredo Pacheco González (25).

Como parte de la investigación, las autoridades colectaron diversos elementos de interés criminalístico, incluyendo armas blancas (machete, cuchillo, navaja y serruchos), un segmento de viga doble T, sábanas, una motocicleta y varias prendas de vestir. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube