Recuperan camión: así operaba la Red dedicada al hurto de tritón

Suscríbete a nuestros canales

La División de Investigaciones de Hurto de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la detención de un individuo implicado en el hurto sistemático de camiones, cuyas piezas eran posteriormente comercializadas en el mercado ilícito.

El detenido, identificado como Eleazar Hernández Basan (38), fue aprehendido en el sector Ibero Americano, Kilómetro 15 de El Junquito, tras una exhaustiva investigación que permitió ubicar su centro de operaciones.

Modus Operandi y Piezas Clave

Las pesquisas determinaron que Hernández Basan, en colaboración con un sujeto aún por detener, conocido bajo el alias de "Trapo" (Daniel Paredes Trejo), operaba ubicando camiones Tritón en diversos puntos de la ciudad Capital. Empleando destrezas para violentar los sistemas de seguridad de los vehículos, los antisociales se apoderaban de ellos durante la noche.

Una vez hurtados, los camiones eran trasladados a zonas desoladas de El Junquito, donde procedían a desvalijarlos para la venta de sus partes. Este esquema les generaba un lucro indebido, causando un grave perjuicio económico a las víctimas.

Durante el procedimiento, se logró la recuperación de un camión, propiedad de una de las víctimas afectadas por esta banda. Adicionalmente, fueron incautados los vehículos utilizados como medio de comisión en los hurtos: una camioneta Zotyem Nomad y una motocicleta Bera Br150, en la que se desplazaba el detenido al momento de su captura.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para el debido proceso judicial, mientras continúan las labores para dar con la captura de su cómplice.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube