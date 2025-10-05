Lo hallaron sin vida dentro de su celda: la misteriosa muerte de un hombre arrestado por el asesinato de su esposa

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, quien había sido declarado culpable por la muerte de su esposa, fue localizado sin vida dentro de su celda, justo un día después de que un jurado dictara el veredicto.

El fallecido quedó identificado como Shawn Lichtfuss, quien estaba tras las rejas por el asesinato de Stefanie Caraway, su compañera de vida.

Lichtfuss, de 53 años, estaba inconsciente en el Centro Correccional del condado Camden, a las 11:18 de la noche del 19 de septiembre, informó el New York Post.

Los guardias de la prisión, quienes realizaban sus rondas de rutina, lo encontraron y pidieron apoyo de un médico, detalló la fiscalía tras presentar el resultado de la autopsia.

El personal médico acudió y brindó asistencia de emergencia, sin embargo, el hombre fue declarado muerto pocos minutos después.

Los resultados del examen forense realizado por las autoridades correspondientes confirmaron que Lichtfuss murió por asfixia y su deceso fue declarado suicidio.

"Había perdido la cabeza"

La muerte del ciudadano se produjo después de que su juicio, que se extendió por un periodo de seis días, finalizara con una declaración de culpabilidad por el homicidio de su esposa, Stefanie Caraway, en un hecho que se registró el 3 de agosto de 2021.

La mujer, de 38 años de edad, fue encontrada sin vida en la habitación de la pareja durante una revisión de bienestar social.

Ese mismo día, el sospechoso resultó detenido cuando estaba sentado en su auto frente a una tienda de conveniencia junto a la jefatura de policía.

Tras su captura, Lichtfuss dijo a los investigadores había “perdido la cabeza” antes de estrangular a su esposa durante una discusión a primera hora de la mañana.

Las autoridades dictaminaron que Caraway sufrió un homicidio por compresión del cuello.

Ahora la Fiscalía General de Nueva Jersey inició una investigación sobre la muerte de Lichtfuss, para conocer cómo ocurrió la muerte del hombre que se encontraba bajo custodia policial.

Violencia doméstica en Estados Unidos

Deacuerdo con un reporte de El Diario NY, la violencia doméstica es un problema frecuente que afecta a un estimado de 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Los casos son constantes entre familiares, compañeros de vivienda, vecinos y parejas; y se han registrado varias víctimas menores de edad.

El medio detalló que, diariamente, se reportan unos 747 incidentes por violencia doméstica en la ciudad de Nueva York, los cuales incluyen agresiones, abusos y maltratos verbales.

Asimismo, se contabilizan unos 65 homicidios anuales ocasionados por este tipo de violencia.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube