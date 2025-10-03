Accidente aéreo en Aragua: reportan siniestro con helicóptero de la FANB

Suscríbete a nuestros canales

A primeras horas de la mañana de este viernes, 3 de octubre, se reportó un aparatoso accidente aéreo, el cual involucra un helicóptero perteneciente a la Fuerza Armada Nacional.

De acuerdo con los reportes del incidente, el Sistema Nacional de Riesgos acudió para atender la emergencia que se registró en el Vertedero de San Vicente, ubicado en la parroquia Los Tacarigua, municipio Girardot, en el estado Aragua.

Autoridades acuden para atender el siniestro

Según el informe del medio El Periodiquito Digital, tras el impacto del helicóptero, dos funcionarios militares habrían fallecido; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

En el sitio del siniestro se encuentra una Unidad Multipropósito R-02 y tango 1 de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, entre otros cuerpos de seguridad locales.

Revelan cifra de fallecidos tras accidente en helicóptero de la FANB

Extraoficialmente, se pudo conocer que los fallecidos serían una mujer y un hombre, los cuales no han sido identificados. Ambos formaban parte del personal activo del componente militar.

Se espera la información oficial de las autoridades de la Fuerza Armada Nacional.

En las redes sociales, distintos medios digitales publicaron imágenes del accidente, en las cuales se puede observar el momento cuando los organismos de seguridad llegan al sitio para atender la situación.

Asimismo, se pueden apreciar los restos de la aeronave accidentada, la cual termino destruida tras el impacto.

