Sujeto arrolla un motorizado en la Panamericana y se da a la fuga: así decidió actuar la Fiscalía

El Ministerio Público (MP) del estado Miranda imputará al ciudadano José Guillén por los delitos de Lesiones Graves a Título de Dolo Eventual y Omisión al Socorro.

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

“Dicho sujeto en la carretera panamericana kilómetro 26, de manera irresponsable e imprudente conducía una camioneta tipo pick up a exceso de velocidad, arrollando a un ciudadano que se trasladaba en un vehículo tipo (moto), dándose a la fuga a objeto de evadir su responsabilidad”, indicó MP.

Atropello similar

El pasado 27 de septiembre, se registró un suceso similar en Caracas , donde una persona salió gravemente herida, de acuerdo con el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en la red social Instagram.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la noche de este sábado, específicamente en la entrada del Terminal Nuevo Circo, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador en Caracas.

Palacios indicó que un vehículo tipo sedán impactó contra una motocicleta, dejando al menos a dos personas heridas.

