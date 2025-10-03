Sujeto arrolla un motorizado en la Panamericana y se da a la fuga: así decidió actuar la Fiscalía

El Ministerio Público (MP) del estado Miranda imputará al ciudadano José Guillén por los delitos de Lesiones Graves a Título de Dolo Eventual y Omisión al Socorro.
Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.
“Dicho sujeto en la carretera panamericana kilómetro 26, de manera irresponsable e imprudente conducía una camioneta tipo pick up a exceso de velocidad, arrollando a un ciudadano que se trasladaba en un vehículo tipo (moto), dándose a la fuga a objeto de evadir su responsabilidad”, indicó MP.
