Así avanzan las investigaciones sobre el caso de la pediatra venezolana agredida en Chile: parientes de Odalys Calderón denuncian irregularidades

Las investigaciones sobre el caso de la pediatra venezolana Odalys Calderón, quien fue violentamente agredida hace más de diez días, ha despertado dudas entre sus colegas y allegados, quienes han denunciado una serie de irregularidades en el proceso.

Calderón fue localizada en su departamento, en un grave estado de salud como consecuencia del violento ataque que sufrió, presuntamente, a manos de su pareja.

El hecho se registró en la localidad de Calama, región de Antofagasta, norte de Chile. La pediatra fue recluida con lesiones de extrema gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas, precisamente el centro de salud donde trabaja.

La agresión contra la venezolana

En un principio, se reportó que Odalys Calderón, habría sido víctima de un intento de asesinato por parte de su pareja sentimental.

Colegas y allegados de la venezolana se alertaron luego de que Calderón no se presentara en su lugar de trabajo en el centro asistencial.

Intentaron localizarla por medio de llamadas a su teléfono celular, pero no recibieron ninguna respuesta, por lo que decidieron acudir hasta el departamento que la venezolana arrendó en el centro de Calama.

Cuando lograron ingresar a su casa, la encontraron inconsciente y con brutales signos de abuso y violencia en varias partes de su cuerpo.

El suceso se habría registrado el pasado lunes, 22 de septiembre. La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes y manejan el caso con hermetismo.

Los detectives realizaron pericias en el domicilio de la venezolana, donde no hallaron signos de vulneración en el acceso del inmueble, por lo que las indagatorias se han centrado en el círculo íntimo de la víctima.

Personas cercanas a la pediatra señalaron como principal sospechoso a su expareja, quien sería un ciudadano chileno.

A once días de lo ocurrido, Odalys Calderón se recupera de una traqueotomía, para continuar con nuevas evaluaciones médicas entre ellas una resonancia, indicaron sus allegados al medio digital Crónicas de Chile.

Irregularidades en las investigaciones

Sin embargo, familiares, la comunidad venezolana y profesionales médicos, manifestaron sus dudas sobre las investigaciones del caso debido al hermetismo con el que los funcionarios del Ministerio Público y la policía manejan el caso.

Entre los temores de sus parientes, trascendió que funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, peritos del Laboratorio de Criminalística e integrantes del equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, ni han realizado las experticias de rigor al celular de Calderón.

Personas cercanas a la víctima dijeron que entregaron la clave del dispositivo a los agentes, quienes lo conservan bajo custodia, pero estos no han revisado el contenido.

Sostienen que en el teléfono podrían encontrar evidencia clave para esclarecer el caso.

Asimismo, manifestaron que temen un posible encubrimiento, debido a que la expareja de Calderón sería un poderoso empresario minero de la región. Extraoficialmente, se conoció que la pediatra habría sufrido episodios de violencia de la mano del su compañero sentimental.

Sin respuestas por parte de las autoridades

De igual manera, sus familiares afirmaron que no han recibido un informe o explicaciones relacionadas con el caso por parte del Ministerio Público ni de los médicos encargados.

Otra situación que preocupa a los allegados de Odalys, es que los médicos del Hospital Cisternas de Calama, supuestamente estarían bajo vigilancia, sus celulares estarían intervenidos.

También habrían recibido indicaciones de no mencionar nada sobre el caso.

Se pudo conocer que las autoridades apoyarían la tesis de que el crimen estaría relacionado con el crimen organizado y que habrían actuado dos o más personas. Esta versión excluye al empresario minero de cualquier responsabilidad.

