Fallece presunto robamotos en enfrentamiento con el Cicpc: figuraba en 10 expedientes policiales

Un presunto robamotos falleció en un supuesto enfrentamiento con comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles de la intervención policial que se ejecutó en la parroquia Antímano del municipio Libertador de Caracas.

Muere en enfrentamiento con el Cicpc

De acuerdo con el reporte de Rico, el fallecido está identificado como Ángelo Alexander Guerra de la Cruz (33), apodado Bombi.

Agentes de la División de Robo y Hurto de Vehículos actuaron en la carretera Mamera-Junquito, exactamente en el kilómetro 3, donde se resistió a su detención.

El director del Cicpc, precisó que Guerra de la Cruz se encontraba investigado en 10 expedientes relacionados con el robo de motos.

En ese contexto, indicó que tenía como modus operandi ubicar personas que se dedicaran al servicio de mototaxis o delivery para, bajo amenazas de muerte, despojarlos de sus vehículos.

Asimismo, poseía cinco solicitudes por los Juzgados 15.°, 47.°, 39.°, 26 y 35.° del AMC, por robo de vehículo automotor, robo agravado, extorsión y agavillamiento, robo agravado de vehículo y otros no indica delito.



Guerra, fue avistado por las comisiones cuando se trasladaba a bordo de un Keeway New Horse y, al percatarse de la presencia policial, intentó huir, originándose una persecución, que culminó a los pocos metros, cuando desenfundó un arma de fuego y la accionó contra funcionarios.

Durante el intercambio de disparos, resultó herido y llevado al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció poco después.

