Terror por enfrentamiento entre bandas criminales: sicario venezolano tirotea a cuatro personas en evento social

Un hombre venezolano es acusado como responsable de un tiroteo que se originó durante una fiesta de parrilla, el cual causó el terror entre decenas de personas que asistieron al evento.

El hecho se registró en el asentamiento humano Laderas de Chillón, en Puente Piedra, Perú. El presunto sicario llegó hasta el lugar donde se realizaba una “pollada bailable” y abrió fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento cuando un hombre encapuchado irrumpió en el evento social y, sin importarle la presencia de familias y niños, comenzó a disparar. El atentado dejó a cuatro personas heridas.

Asimismo, se puede observar el momento cuando una mujer, quien sostenía a un bebé entre sus brazos, intentaba detener al atacante, quien apuntó con el arma y, aparentemente, simuló disparar, se desconoce si fue una falla del arma.

Identifican al presunto sicario

De acuerdo con las autoridades policiales, el sujeto quedó identificado como Rubén Valencio Mejilla, un joven venezolano de 20 años.

De acuerdo con el reporte de Panamericana, el acusado habría llegado al Perú desde Colombia, hacía tan solo una semana antes del ataque.

Según las investigaciones preliminares, el ataque se trataría un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico en esa zona.

Se pudo conocer que las personas que resultaron heridas presentaron antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

El venezolano, quien resultó detenido, habría sido contratado por ciudadanos colombianos para perpetrar el ataque a cambio de 900 soles (unos 250 dólares).

Alerta por disputa entre bandas

Tras el atentado, agentes policiales desplegaron un cerco en el área, el cual permitió la captura del sospechoso en los cerros aledaños al valle del Chillón.

Al acusado se le incautó el arma usada para el ataque y quedó a disposición de la comisaría de La Ensenada. Enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

La Policía Nacional del Perú informó que los cuatro heridos se encuentran fuera de peligro y serán incluidos en las investigaciones como víctimas para esclarecer el hecho.

Las autoridades remarcaron la preocupación por la constante disputa entre bandas extranjeras y locales por el control del tráfico de drogas en Lima norte.

Capturan al asesino de un joven venezolano

Durante el pasado mes de julio, autoridades policiales del Perú capturaron a un hombre acusado por homicidio, en la misma zona de Laderas de Chillón.

Durante la captura del acusado, los agentes policiales descubrieron que este poseía tecnología bloqueadora de GPS, armas, municiones, prendas policiales y artefactos explosivos.

El criminal quedó identifocado como Roberto Huaynas Pizarro, de 40 años de edad, cuya captura se realizó dentro de su vivienda, publicó el medio América Noticias.

Huaynas Pizarro había sido arrestado en dos ocasiones previas por su vinculación con distintos delitos relacionados con la posesión de armas y robo.

Además, sería el autor del crimen contra el venezolano Arnold andrés Villavicencio (24), a quien asesinó a tiros y descuartizó con un machete, tras una disputa por el botin obtenidos tras el robo a una pollera. Por este hecho, el hombre de nacionalidad peruana presentaba una orden de captura desde hacía cinco años y enfrenta una cadena perpetua.

Al venezolano lo maniataron y encerraron dentro de un container. Después de torturarlo con una mandarria de construcción, lo mataron y seccionaron su cuerpo.

