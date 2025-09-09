Cayó banda de motorizados que robaba en farmacias caraqueñas: Esto encontraron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes delincuentes que robaban farmacias a bordo de una motocicleta fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Miranda.

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, culminó con la captura de la pareja de antisociales y la incautación de las armas y los vehículos que utilizaban para cometer sus fechorías.

El robo ocurrió en una farmacia ubicada en Vizcaya, parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el municipio Baruta.

Los delincuentes, identificados como Jesús Daniel Herrera Rivas y Abraham Jesús Méndez Caldera de 19 años respectivamente, ingresaron al establecimiento con una motocicleta y, amenazando a los empleados con un arma blanca, se llevaron mercancía con la intención de comercializarla.

La investigación que condujo a su captura

Tras ser alertados del incidente, funcionarios de la Delegación Municipal El Llanito iniciaron una investigación que permitió identificar los rasgos físicos y fisonómicos de los delincuentes.

Esto condujo a un despliegue de seguridad que culminó con la detención de ambos en el barrio El Rosario, en Baruta.

En el momento de la captura, las autoridades incautaron el arma blanca que usaron en el robo y la motocicleta que utilizaron como medio de transporte.

Ambos jóvenes tienen un historial delictivo.

Herrera Rivas tiene registros por hurto genérico y lesiones personales, mientras que Méndez Caldera tiene registros por porte ilícito de arma de fuego.

Los dos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

