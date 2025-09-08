En video: banda delictiva arremete contra una joyería y deja a su dueño en estado crítico

Suscríbete a nuestros canales

Las cámaras de seguridad en las afueras de California grabaron un violento robo a una joyería, en el que una banda de ladrones embistió el local con un vehículo y agredió brutalmente a su dueño, un hombre de 88 años.

La víctima, cuya identidad no se ha revelado, sufrió un derrame cerebral y se encuentra en estado crítico.

En la grabación, se ve a una banda de al menos diez personas, todas vestidas con suéteres negros y pasamontañas.

Los delincuentes forzaron la entrada de la joyería con un vehículo. Tras entrar, atacaron de manera agresiva al propietario, un adulto mayor, para robar sus pertenencias.

El violento atraco y una investigación en curso

La policía de San José investiga el incidente, que ocurrió a plena luz del día.

Hasta el momento, los sospechosos no han sido identificados y se mantienen prófugos de la justicia.

La brutalidad del robo y el estado crítico del dueño de la joyería han conmocionado a la comunidad local, que exige un castigo para los responsables.

El caso ha generado preocupación sobre la seguridad en la zona y la violencia de las bandas criminales, que actúan con total impunidad.

La policía ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que cualquier persona con información sobre el robo se ponga en contacto con las autoridades.

Llamado a las autoridades y la reacción del gobierno local

El incidente generó una ola de indignación en la comunidad y un llamado de atención a las autoridades.

Bien Doan, concejal del Distrito 7, lamentó que los pequeños negocios en San José sean blanco de robos como este, mientras que Edward Escobar, fundador de la organización Citizens Unite, envió un mensaje directo al gobernador Gavin Newsom, pidiendo que preste más atención a la seguridad de la comunidad.

Por su parte, el alcalde de San José, Matt Mahan, describió la escena como "terrible" en su cuenta de X y aseguró que se mantiene en contacto con el jefe de la policía para seguir de cerca la investigación.

Además, la policía anunció una reunión para el martes con los empresarios de la comunidad vietnamita para discutir las medidas de prevención de robos. El incidente ha dejado un impacto duradero en la comunidad, que ahora exige más seguridad para sus pequeños negocios.

