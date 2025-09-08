El Seguro Social de Estados Unidos sorprende a los jubilados: descubre quiénes recibirán $5.108 en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Los pagos del Seguro Social que recibirán los jubilados en Estados Unidos durante septiembre generan gran expectativa, especialmente por la cifra máxima que pueden alcanzar quienes retrasaron su retiro.

Según la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los beneficiarios que esperaron hasta los 70 años para jubilarse recibirán hasta $5,108 mensuales, la cantidad más alta disponible.

Fechas de pago y montos según la edad de retiro

El calendario de septiembre arranca el 10 de septiembre para los nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

El segundo grupo, con cumpleaños entre el 11 y el 20, recibirá su pago el 17 de septiembre.

Finalmente, el tercer turno corresponde al 24 de septiembre, cuando cobrarán quienes nacieron a partir del día 21.

El monto del beneficio depende directamente de la edad en la que se solicita. Por ejemplo, un jubilado que se retira a los 62 años puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quienes postergan hasta los 70 años logran acceder al monto máximo de $5,108 mensuales.

La diferencia refleja la importancia de la decisión sobre el momento de jubilarse.

La SSA también ofrece una calculadora en línea que permite estimar cuánto recibirá cada trabajador según sus aportaciones y años cotizados.

Preocupación por el futuro del Seguro Social

Si bien la cifra máxima resulta atractiva, los expertos advierten que el programa enfrenta desafíos financieros.

El Seguro Social se financia a través de los impuestos sobre la nómina compartidos entre empleados y empleadores, pero los analistas proyectan que, sin reformas legislativas, los fondos podrían agotarse parcialmente para 2034. De ocurrir, los jubilados experimentarían una reducción en sus pagos.

Por ahora, miles de beneficiarios esperan septiembre con la certeza de que recibirán su depósito, mientras la cifra de $5,108 mensuales se mantiene como el techo de los pagos para quienes planificaron su retiro con paciencia.

