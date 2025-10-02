Venezolano es detenido por violento crimen contra mujer embarazada: así ocurrieron los hechos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano está acusado como el presunto asesino de su pareja, una mujer peruana quien presentaba 14 semanas de embarazo.

La víctima, quien era madre de dos niños, quedó identificada como Kritell Morales Yenque. La misma murió por causa de los fuertes golpes que sufrió a manos de su pareja.

El presunto responsable del violento crimen responde al nombre de Wender Alzate Carrasco, un hombre venezolano, padre de los dos infantes.

Los hechos se registraron en la comunidad de Paita, capital del departamento de Piura, en el noroeste de Perú.

Venezolano detenido por crimen contra su pareja

La dama pereció cuando era trasladada hacia la emergencia del hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Piura, donde llegó sin signos vitales por de las hemorragias producto de la agresión.

Horas después del hecho, el venezolano resultó detenido por los cuerpos de seguridad. Oficiales de la Policía del Perú iniciaron las investigaciones y recogieron los testimonios de personas cercanas a la pareja.

“Ella era muy alegre, no merecía morir así”, indicó un familiar de la mujer. Por su parte, algunos amigos y allegados aseguraron que la mujer se dedicaba a procurar el bienestar de sus hijas, publicó el medio peruano América TV.

En cuanto a la relación de la pareja, varios testigos afirmaron que la víctima era agredida constantemente por Alzate; sin embargo, nunca hubo una intervención para impedir estos actos, los cuales finalmente ocasionaron una tragedia.

El venezolano quedó bajo custodia en la comisaría de la parte alta de Paita, mientras continúan las investigaciones por el presunto “femicidio”.

Alerta por cifra de "femicidios" en Perú

De acuerdo con cifras del portal Warmi Ñan, entre enero y agosto de 2025 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de Perú atendieron 105 casos con características de “feminicidio” en todo el país.

Las víctimas más frecuentes, según las estadísticas, fueron mujeres de entre 18 y 29 años, con un total de 49 casos. Mientras que las féminas de 30 a 59 años representaron unos 43 casos.

Al menos 69% de los supuestos “femicidas” eran parejas sentimentales de las víctimas.

La página detalló que, en de los 25 casos, el crimen ocurrió dentro de la casa de la víctima. Además, 55 de las fallecidas tenían entre uno y tres hijos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube