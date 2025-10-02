Transportistas temen salir a trabajar: nuevo ataque extorsivo cobra la vida de un joven venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ataque extorsivo contra una unidad de transporte público cobró la vida de un ciudadano venezolano, quien viajaba en el asiento del copiloto.

El atentado se registró en la localidad de el Callao, en horas de la mañana de este miércoles, cuando los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros y abrieron fuego contra un minibús del Consorcio Vía Colonial, el cual cubría la ruta Callao–Lima por la avenida Colonial.

De acuerdo con el reporte de Panamericana, el ataque dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas.

El hecho llamó la atención, debido a que ocurrió a solo un día del paro convocado por gremios de transportistas en protesta por la ola de extorsiones que azota la región.

La víctima mortal quedó identificada como Jackson Gabriel Gómez Navarro, un joven venezolano de 26 años de edad, quien se encontraba en el asiento del copiloto cuando los atacantes dispararon contra la unidad.

Por otro lado, el conductor Pablo José Hernández Santana y el cobrador José Daniel Hernández Vásquez, quienes son padre e hijo, resultaron heridos. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Transportistas protestan por inseguridad en la zona

El ataque ocurrió cerca de dos centros educativos, lo que generó pánico entre los estudiantes y padres de familia, quienes se dirigían a las instituciones para sus clases regulares.

Las autoridades informaron que no se descarta un posible atentado extorsivo como motivo del crimen. En los meses recientes, los transportistas de esta ruta han denunciado constantes cobros ilegales por parte de bandas criminales.

Entre las agrupaciones involucradas se encuentra la mafia liderada por alias “Tito”, la cual, de acuerdo con las denuncias, les exige montos de hasta 10 soles (unos tres dólares) diarios.

El ataque se produjo poco antes del paro de transportistas anunciado para este jueves, 2 de octubre, en el que, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), participarían más de 460 empresas de Lima y Callao.

El ministro de Transportes del Perú, César Sandoval, adelantó que buscará dialogar con los gremios para evitar la medida de fuerza y advirtió que la inseguridad, la extorsión y el sicariato requieren un fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Ataques extorsivos conbran la vida de venezolanos

Durante este último año, los ataques extorsivos han terminado con la vida de varios ciudadanos venezolanos. Entre los hechos más recientes se encuentra el de un conductor venezolano de transporte público, quien fue asesinado a tiros por dos criminales, quienes le dispararon a quemarropa.

Uno de los involucrados resultó detenido y quedó identificado como Anthony José Guevara Sarmiento, de nacionalidad venezolana, quien confesó haber recibido 2.000 soles (unos 560 dólares) para ejecutar el crimen.

Según el relato del criminal, disparó al menos cinco veces contra la víctima.

Las investigaciones revelaron que los detenidos pertenecían a la banda conocida como “Los Desa – Antitren”, una supuesta facción de una megabanda transnacional, que opera en Lima norte con extorsiones a empresarios de transporte público y trata de personas.

Según fuentes policiales, los criminales se dedican a colocar a choferes en algunas líneas para controlar directamente el negocio y someter a las víctimas a pago de cupos bajo amenaza de muerte.

Por otro lado, a finales del año pasado, dos ciudadanos venezolanos y siete peruanos resultaron detenidos, como presuntos integrantes de una peligrosa banda criminal dedicada al cobro violento de préstamos extorsivos, conocidos como gota a gota.

Autoridades policiales capturaron a los implicados luego de que estos ingresaran por la fuerza en una vivienda para cobrar una supuesta deuda a los residentes.

Los nueve delincuentes, quienes portaban armas blancas y de fuego, amedrentaron a los habitantes de la casa y les exigieron el pago de la extorsión.

Las autoridades indicaron que la banda estaría detrás de múltiples denuncias recientes por cobros extorsivos contra transportistas y comerciantes en Cajamarca.

El general Walter Calla Delgado, jefe del Frente Policial de Cajamarca, confirmó que los detenidos formarían parte de una organización que, desde hace semanas, ha desatado el terror en la zona con amenazas y cobros ilegales.

Posteriormente, una pareja de nacionalidad venezolana fue asesinada en el interior de su mototaxi, en el distrito de El Agustino, en Perú.

Según testigos del crimen, dos hombres dispararon a quemarropa contra la pareja, mientras estaban estacionados a pocos metros del cuarto que alquilaban, en el quinto piso de una vivienda.

Los vecinos aseguraron que se escucharon al menos nueve disparos. Los cuerpos de las dos víctimas quedaron tendidos en el suelo, junto a su mascota, que también murió tras recibir un disparo.

La Policía Nacional de Perú indicó que se trataría de un posible ajuste de cuentas por cobro de cupos extorsivos.

El venezolano trabajaba como mototaxista y la mujer era ama de casa.

