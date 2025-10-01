La estafa de los dólares por WhatsApp: así operaba una mujer en Cumaná antes de ser detenida

Suscríbete a nuestros canales

En el estado Sucre, las autoridades realizaron la captura de una joven estafadora de divisas estadounidenses.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó la captura de la mujer a través de su cuenta en Instagram.

Estafa con divisas en Sucre

De acuerdo con la información proporcionada por Rico, se trata de una joven de 19 años, identificada como Carolina del Valle Díaz Fajardo.

Asimismo, indica el director del Cicpc que la aprehensión de Díaz se ejecutó en la urbanización El Bosque, específicamente en la parroquia Valentín Valiente, del municipio Sucre, estado homónimo.

Adicionalmente resaltó que la joven fue detenida por funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal Cumaná.

Modus operandi

En este sentido, Rico señaló que tras una ardua investigación, las comisiones del Cicpc lograron determinar que Díaz tenía como modus operandi ofrecer dólares americanos a la venta a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Tras recibir el pago y transferencias bancarias por las divisas, Díaz "ponía excusas a las víctimas y no entregaba el dinero acordado", esto afectó el patrimonio económico de las personas.

Finalmente, Rico aseguró que el caso de Díaz que a la orden de la Fiscalía Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Sucre.

