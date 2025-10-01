Caen falsos policías secuestradores: el Cicpc sigue la pista a tres prófugos

Suscríbete a nuestros canales

Cinco presuntos delincuentes, quienes se hacían pasar por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fueron aprehendidos.

Los antisociales quedaron identificados como Daniel Isaac Quiñonez Sánchez (34), María Victoria Sanz Patetet (48), Arneris Josefina Valladares Sanz (28), Arneibis María Valladares Sanz (30) y Luis Gustavo Rivas Figuera (36).

Aprehenden a falsos policías secuestradores

A través de redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del arresto que ejecutaron agentes adscritos a la Delegación Municipal Ciudad Bolívar.

La detención se llevó a cabo en el sector Barrio Venezuela, calle Orinoco, tras una labor de investigación de campo y experticias técnico-científicas, aseguró Rico.

Pesquisas preliminares arrojaron que la banda delictiva se dedicaba a interceptar, robar y secuestrar a comerciantes en la parroquia Marhuanta, municipio Angostura del Orinoco.

Estos delincuentes vestían prendas alusivas al Cicpc y utilizaban una camioneta para abordar a sus víctimas. Bajo amenazas de muerte, obligaban a los comerciantes a subir al vehículo con la intención de secuestrarlos, agrediendo a quienes se resisten.



Durante un intento de secuestro, se generó un enfrentamiento entre los delincuentes, resultando herido de gravedad uno de los victimarios, quien actualmente se encuentra en estado de salud crítico.



Al momento de la detención se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, dos gorras (una de ellas con el logo del Cicpc) y dos teléfonos móviles.

El Cicpc continúa tras la pista de tres delincuentes más que se encuentran prófugos de la justicia venezolana.



El caso quedó puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Bolívar para los procedimientos legales correspondientes.

