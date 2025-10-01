Adolescente planifica el asesinato de su madre en Apure: CICPC revela los presuntos motivos

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Apure, detuvieron a una joven de 16 años por ser la autora intelectual en el femicidio de su madre, Diana Carolina Vargas Márquez (39), ocurrido en el sector Vista Alegre, parroquia Bruzual, municipio Muñoz.

Así lo dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, precisando que por este suceso también detuvieron a tres sujetos señalados por ser los autores materiales del hecho.

“A través del trabajo de investigación realizado se pudo conocer que, la víctima fue encontrada sin vida por su suegra (...) por lo que contactó a los órganos de seguridad e informó sobre el hallazgo”, explicó.

En tal sentido, mencionó que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) practicó la necropsia pertinente y determinaron que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano.

“Tras tener conocimiento de la causa de muerte, se desarrolló un extenso trabajo técnico-científico que permitió determinar que la autora intelectual del crimen, fue su hija de 16 años, quien motivada, presuntamente, porque Diana la forzaba a vender su cuerpo, planificó el crimen, contactando a Yecson Joel Tabares Contreras (28), apodado El Jeison, Manuel Jesús Veliz Carvajal (23), apodado El Manuel y, Nelvis Rafael Corona Contreras (25), apodado El Culebra, con los cuales tuvo intimidad por el favor que le harían”, detalló.

Aunque, resaltó que la intención de la joven era que estos delincuentes golpearan a su madre, “sin embargo, alias Culebra, estranguló a Diana”.

Todos los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.