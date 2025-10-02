Fingió ser un menor de edad para engañar a familia de acogida: así avanza el caso del venezolano Anthony Labrador

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Distrito Norte de Ohio (Estados Unidos) revelaron detalles sobre el caso de Anthony Emmanuel Labrador Sierra, el inmigrante venezolano de 24 años quien se hizo pasar por un adolescente, con el fin de inscribirse en una escuela secundaria.

El caso del venezolano se robó la atención de la localidad de Perrysburg, luego de que se descubriera que el joven utilizó documentos falsos para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir.

Estos documentos e permitieron asistir a clases durante más de un año en una escuela secundaria, donde el personal creyó que se trataba de un menor de edad y le permitió participar en actividades como fútbol y natación.

Así logró engañar a las instituciones del Estado

El venezolano logró su admisión en la escuela el 11 de enero de 2024, como menor no acompañado, debido a que cumplía con los requisitos federales para estudiantes sin hogar o sin tutor legal.

Durante ese tiempo, recibió apoyo legal y documentación oficial, situación que dificultó que su fraude fuera detectado con rapidez.

Sin embargo, su pérfido plan quedó al descubierto cuando una mujer contactó a su familia de acogida y reveló que Labrador Sierra no era un adolescente, sino un adulto y padre de uno de sus hijos.

Tras conocer la verdad, los tutores revisaron las pertenencias del venezolano, entre las cuales encontraron una pistola semiautomática Taurus G3C de 9 mm, dinero en efectivo y una licencia falsa de Michigan. De esta manera confirmaron su verdadera identidad.

La acusación alega que también usó información falsa en un formulario de la ATF para comprar la pistola; proporcionó datos falsos sobre su ciudadanía y estatus legal para engañar al comerciante autorizado de armas.

Una denuncia penal anterior indicó que la compra del arma se realizó en julio de 2022 en la tienda Bass Pro Shop en Rossford. Se mostró como evidencia la licencia de conducir de Ohio que presentó para comprar el arma, la cual, según los fiscales, obtuvo en septiembre de 2021.

El hombre resultó detenido y el Departamento de Justicia lo acusó de varios delitos, entre los cuales figuran posesión ilegal de arma de fuego, falsificación de documentos y declaraciones falsas ante la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El venezolano enfrenta 30 años de cárcel

El pasado 22 de septiembre, Labrador Sierra se declaró culpable ante la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio.

Las autoridades indicaron que el hombre podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión por los cargos federales.

Asimismo, se sumarían hasta 15 años de cárcel por posesión de arma de fuego como extranjero, otros 10 años por declaración falsa en la compra de un arma, y cinco años más por uso de documentos falsos.

El juicio de sentencia está programado para el 23 de enero del próximo año 2026.

Tras conocer lo ocurrido con el venezolano, la escuela de Perrysburg expresó su indignación en un comunicado, a través del cual afirmaron que el individuo explotó sistemas diseñados para proteger a jóvenes vulnerables.

