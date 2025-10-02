Ministerio Público revela dos nuevos casos de corrupción: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Ministerio Público (MP) reveló dos nuevos casos de corrupción que implican a dos exfiscales.

A través de sus redes sociales, el organismo compartió los detalles en ambos casos que se llevan a cabo en el estado Lara.

Ministerio Público revela dos nuevos casos de corrupción

En tal sentido, se informó que fue solicitada una orden de aprehensión para ser imputada y privada de libertad la abg. Darling Ortiz, exfiscal 6 del estado Lara.

De acuerdo con el reporte, la exfuncionaria enfrentará cargos por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

"El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh informa que fue solicitada #Orden de #Aprehensión para ser #Imputada y #Privada de libertad la Abg. Darling Ortiz, exfiscal 6 del estado Lara: por los delitos de Corrupción Propia, Actos Arbitrarios, Ultraje al Pudor Público e Incitación al Odio", se lee en una publicación del MP en IG.

De igual modo, se acotó que será imputado por el Ministerio Público el abg. Jairo González, exfiscal auxiliar 6 de Lara, por el delito de corrupción propia en grado de complicidad.

Hasta el momento se desconoce si ambos casos tienen relación.

Operación anticorrupción

El pasado miércoles 10 de septiembre, Tarek William Saab confirmó el desarrollo de una nueva operación anticorrupción ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula, entre otros cargos, a varios jueces y fiscales.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales del Ministerio Público (MP), reveló detalles e informó sobre un grupo de funcionarios aprehendidos.

Indicó que la iniciativa, desarrollada en medio de un gran apoyo popular, se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.



"Esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental", agrega el escrito.

Saab precisó en el comunicado que con dicha actuación, suman 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la ley y la Constitución.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube