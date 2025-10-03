En video: así fue el rescate y traslado de dos mapaches en cautiverio en Lara

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de los organismos de protección animal y ambiental llevaron a cabo una exitosa operación de rescate que culminó con el traslado seguro de dos ejemplares de mapaches (Procyon lotor) que se encontraban en condiciones de cautiverio ilegal en el estado Lara.

La acción resalta el compromiso de la región con la fauna silvestre y la aplicación de las leyes de protección animal.

El operativo, que incluyó documentación en video, permitió a los especialistas asegurar y evaluar a los mamíferos.

Los mapaches fueron encontrados en un estado que requería la intervención para garantizar su bienestar, dado que su hábitat natural no es el cautiverio doméstico.

Traslado y bienestar animal

Tras el rescate, los animales fueron trasladados de manera segura a un centro especializado, donde recibirán la atención veterinaria necesaria y serán evaluados por biólogos para determinar su estado de salud y la viabilidad de una futura reintroducción a un entorno natural controlado, de ser posible.

Este tipo de acciones no solo busca la protección inmediata de los animales, sino que también sirve como recordatorio a la ciudadanía sobre la prohibición de la tenencia ilegal de fauna silvestre. Las autoridades competentes reiteran el llamado a denunciar cualquier caso de cautiverio o maltrato animal.

Maltrato animal en Trujillo

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público del estado Trujillo imputó y privó de su libertad a un hombre por delitos de maltrato animal tras matar a un gato.

De acuerdo con el funcionario en su cuenta de Instagram, el sujeto, identificado como Carlos Sequera, recibió cargos por Maltrato Animal, Daño Animal, Prohibición de Hacerse Justicia por sí Mismo y Apología del Delito.

Según datos del Ministerio Público y medios locales, se registraron aproximadamente 1.543 casos de maltrato animal desde 2017 hasta la fecha.

Adicionalmente, la Organización Avisa Venezuela estimó en 2015 que cerca de 200 mil perros y gatos son abandonados anualmente, lo que agrava la problemática de la fauna urbana.

Recientemente, se han conocido otros casos que generaron conmoción pública. El 11 de agosto, una mujer fue detenida en Barinas tras haber asesinado a un perro de compañía, mientras que en El Tigre, una joven de 18 años fue arrestada luego de que un perro muriera por permanecer amarrado sin agua por varias horas.

