Macabro hallazgo deja al descubierto el violento crimen contra un venezolano: su pareja está detenida

Un macabro hallazgo dejó al descubierto el violento crimen contra un ciudadano venezolano, el cual habría sido cometido por su pareja sentimental.

La situación se registró luego de que vecinos de la cuadra 9 del jirón Huarza, en el distrito de Breña en Lima, Perú, reportaran un fuerte olor putrefacto, el cual provenía desde el vehículo del hombre.

Tras recibir la llamada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se presentaron en el lugar de los hechos para inspeccionar el automóvil; fue entonces cuando hallaron el cuerpo de la víctima en el maletero.

Su esposa confesó su resposnabilidad en el crimen

La víctima quedó identificada como Alexander Valverde Laines, de 42 años de edad. Tras el hallazgo, se iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer qué sucedió.

Fuentes policiales indicaron que la pareja de la víctima, una mujer también de nacionalidad venezolana, permanece detenida en la comisaría del sector. Al parecer, la mujer habría confesado su responsabilidad en el crimen.

De acuerdo con los informes del crimen, el asesinato habría ocurrido el pasado viernes, 26 de septiembre.

Se pudo conocer que la pareja convivía muy cerca del lugar donde se localizó el vehículo. De acuerdo con los testigos, tras el hallazgo, se acercaron al domicilio de la mujer, quien al ser confrontada rompió en llanto y confesó el crimen.

Venezolano asesina a su pareja embarazada

Este violento crimen se registró poco después de la muerte de una mujer embarazada, quien habría sido asesinada a golpes por su pareja, un hombre de nacionalidad venezolana.

La víctima, una mujer peruana y madre de dos niños, quedó identificada como Kritell Morales Yenque. Murió por causa de los fuertes golpes que sufrió a manos de su pareja.

El presunto responsable del violento crimen responde al nombre de Wender Alzate Carrasco, un hombre venezolano, padre de los dos infantes.

Los hechos se registraron en la comunidad de Paita, capital del departamento de Piura, en el noroeste de Perú.

La dama pereció cuando era trasladada hacia la emergencia del hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Piura, donde llegó sin signos vitales por de las hemorragias producto de la agresión.

Horas después del hecho, el venezolano resultó detenido por los cuerpos de seguridad. Oficiales de la Policía del Perú iniciaron las investigaciones y recogieron los testimonios de personas cercanas a la pareja.

En cuanto a la relación de la pareja, varios testigos afirmaron que la víctima era agredida constantemente por Alzate; sin embargo, nunca hubo una intervención para impedir estos actos, los cuales finalmente ocasionaron una tragedia.

El venezolano quedó bajo custodia en la comisaría de la parte alta de Paita, mientras continúan las investigaciones por el presunto “femicidio”.

