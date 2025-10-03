Ministro Padrino López se pronuncia sobre accidente aéreo en Aragua: identifican a los militares fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

Este 3 de octubre y tras el trágico accidente ocurrido en el municipio Girardot del estado Aragua, el Ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, se pronunció a través de un comunicado.

En tal sentido, el funcionario compartió detalles del siniestro que cobró la vida de dos efectivos militares en la parroquia Tacarigua, adyacente a la base aérea Mariscal Sucre.

Ministro Padrino López se pronuncia sobre accidente aéreo en Aragua

Padrino López detalló que el helicóptero Enstrom 480, siglas 61647, se precipitó a las 8:35 de la mañana, sin comunicar falla de emergencia.

Detalló que la aeronave era pilotada en un vuelo de entrenamiento por la mayor Noglys García Carolina Rondón como instructora, quien junto al alumno teniente de coberta Carlos Alfonzo Castillo Sánchez, perdieron la vida.

En ese mismo orden, informó que se ordenó iniciar las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas del siniestro.

De igual modo, señaló que se activó a la junta investidora de accidentes aéreos de la institución.

También envió condolencias a familiares, amigos y compañeros de armas. "Reciban toda nuestra fuerza moral y espiritual", agrega el escrito.

