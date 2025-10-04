Detienen a un hombre por hurtar cables en empresas: autoridades revelan su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Delegación Municipal Upata del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), llevaron la detención de un ciudadano presuntamente implicado en el hurto de material estratégico en el municipio Piar del estado Bolívar.

El detenido fue identificado como Carlos Enrique Moreno Arocha (35). La captura se concretó en el sector Brisas del Paraíso del Mangal, parroquia Upata, tras intensas labores de investigación de campo y el análisis de experticias fílmicas.

Modus Operandi y Evidencias Incautadas

Las pesquisas del cicpc determinaron que Moreno Arocha, en complicidad con otro sujeto que aún no ha sido localizado, ingresaba a propiedades de empresas privadas durante horas de la noche, para sustraer cableado eléctrico. El objetivo era comercializar ilícitamente el material estratégico para obtener beneficios económicos.

Durante el procedimiento, los funcionarios lograron incautar como evidencia 10 kilogramos de cobre y dos balastros utilizados en la actividad delictiva.

Se conoció, además, que el detenido presentaba previamente dos registros policiales por los delitos de robo y hurto.

El material incautado y el detenido quedaron a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en Materia de Delitos Económicos y Tráfico de Materiales Estratégicos del estado Bolívar. La policía científica mantiene activas las labores de investigación para dar con la captura del otro responsable involucrado en este caso.

