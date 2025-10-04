Capturan a una mujer por agredir salvajemente a su suegra: revelan pistas sobre el motivo

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía 66° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, ordenó el inicio de una investigación formal tras la detención de Gabriela Andreina Ruiz Pimentel (38), por el delito de violencia a una persona de la tercera edad.

La detención se llevó a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector 23 de Enero. Según el reporte policial publicado en las redes sociales del director de la policía científica, Douglas Rico, los hechos investigados indican que Ruiz Pimentel agredió física y verbalmente a su suegra, una mujer de 73 años, a raíz de problemas personales.

La agresión consistió en una fuerte golpiza con las manos, provocando a la víctima múltiples hematomas en el cuerpo. Se resalta la especial vulnerabilidad de la señora, quien, además de ser una adulta mayor, presenta problemas de salud preexistentes que agravaron las consecuencias de los fuertes golpes.

El Ministerio Público continuará con las diligencias legales pertinentes para determinar las responsabilidades penales en este caso.

