¿Xenofobia o disputa entre bandas? Criminales dejan mensaje contra venezolanos tras ataque con explosivos

Autoridades investigan un ataque con explosivos que se registró en una vivienda del distrito de Carabayllo, en Perú, tras el cual resultó afectada una familia residente del sector.

La puerta de una vivienda quedó destruida tras la detonación de un artefacto. La propietaria del inmueble narró a 24Horas en el momento de los hechos se encontraba dormida, junto a su madre de 90 años y sus menores hijos.

“Estoy en shock, es toda mi familia, nunca había pasado algo así. Dicen que son los inquilinos, pero yo no alquilo”, aclaró.

El estallido afectó parte de la fachada de su casa, incluida la caseta de gas natural, lo cual ocasionó el temor a que pudiera ocurrir una tragedia.

Dejan mensaje contra venezolanos

A pesar de la fuerte detonación, lo que más llamó la atención de las autoridades fue un mensaje que dejaron los atacantes en varias notas. Se trata de una amenaza escrita contra ciudadanos venezolanos, y a otros vinculados con extorsiones y asesinatos en la zona.

En los escritos, se leía la frase “esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios”.

De igual manera, los responsables exigieron a los pobladores no alquilar habitaciones a ciudadanos venezolanos y advirtieron futuras represalias si sus demandas no eran acatadas.

“Ojo, a las empresas que dan trabajo a los venezolanos también va a pasar lo mismo. Y esto va para los que alquilan casa a esos (venezolanos)” prosigue la nota.

No es un hecho aislado

Vecinos recordaron que este ataque no es un hecho aislado. La semana pasada, otra vivienda del mismo distrito sufrió un atentado similar. Hombres desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra la puerta de una cochera.

En ese caso, los residentes aseguraron que no habitan esa casa de forma permanente, y negaron haber recibido amenazas o extorsiones por parte de mafias criminales.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones y busca identificar a los responsables de estos ataques que han generado temor en Lima Norte, indicó Panamericana.

Los agentes policiales no descartan que se trate de disputas entre bandas criminales o de mensajes intimidatorios relacionados con extorsiones en la capital.

