Revelan video de violento tiroteo que dejó tres muertos en un bar: delincuentes realizaron más de 40 disparos en seis segundos

Un joven de 25 años de edad enfrenta cargos federales por su participación en un tiroteo masivo que dejó tres fallecidos y varios heridos.

El acusado, Elijah Roy, sería miembro de la pandilla conocida como Bloods. El muchacho resultó detenido el este miércoles, como sospechoso por el tiroteo contra miembros de un grupo rival denominado “Folk Nation Gangster Disciples”, durante el pasado mes de agosto.

Realizaron 40 disparos en seis segundos

Un video publicado por los fiscales federales mostró el impactante momento cuando los pandilleros dispararon una ráfaga de 40 disparos en tan sólo seis segundos.

En el audiovisual, se observó a Roy, mientras se agachaba y corría, antes de disparar dos veces y caer al suelo.

Entre las víctimas estaba el joven Marvin St. Louis, de 19 años y miembro de los Brims quien soltó la primera ráfaga de disparos; Jamel Childs (35) miembro de la pandilla Folk Nation, quien respondió al fuego; y Amadou Diallo (27), un ciudadano no involucrado en la disputa, indicó Daily News.

Roy está acusado de agresión con fines de extorsión y posesión de municiones. Las autoridades ordenaron su detención sin fianza durante su comparecencia ante el Tribunal Federal de Brooklyn.

La denuncia de la fiscalía describió que los miembros de Folk Nation llegaron desde la 1:30 de la mañana, a un bar local, donde sus socios y sus rivales se encontraron.

Bandas se enfrentaron dentro de un bar

El tiroteo inició 45 minutos después, cuando St. Louis hizo una señal con la mano, como un insulto contra sus enemigos. Los involucrados intercambiaron algunas palabras y luego se alejaron.

Siete minutos después, St. Louis corrió hacia el grupo rival y comenzó a disparar.

“Como se alega, el acusado y otros cómplices de una pandilla violenta dispararon en medio de un bar abarrotado, creando una zona de muerte que, en cuestión de segundos, dejó tres personas muertas y diez heridas”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado.

Disminuyen tiroteos en Nueva York

A pesar de la frecuencia con la que se presentan este tipo de incidentes con armas de fuego en la ciudad, la Policía de Nueva York informó que se ha registrado una reducción del 23% en los tiroteos este año.

La cifra cayó de 649 incidentes a 500, hasta el pasado 3 de agosto según el informe citado por El Diario NY.

Las autoridades locales indicaron que los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 en 2024 a 179 para el mismo periodo de 2025.

