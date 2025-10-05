Cae red de estafadores que operaba en las colas del Saime: revelan su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Una operación de la Dirección General de Inspectoria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en conjunto con efectivos policiales de la entidad aragüeña, logró desmantelar una banda delictiva que operaba en una jornada de cedulación.

Según la información oficial, los sujetos se dedicaban a organizar y controlar de manera irregular la cola de ingreso a la oficina, exigiendo a los usuarios el pago de hasta cinco dólares o su equivalente en bolívares por medio de pago móvil. A cambio, los ciudadanos recibían los primeros puestos de acceso para realizar sus trámites de identificación.

Los detenidos en flagrancia fueron identificados como Jhonatan José Ramón Mijares, Luis Ramón Pedroza Blanco, Pedro Armando Fajardo Fajardo y Zaid Andreina Falcón de Figueredo.

Tras la captura, los cuatro sujetos fueron puestos bajo resguardo en los calabozos de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en Maracay, y serán presentados ante los tribunales competentes para el proceso legal correspondiente.

El Saime reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos de los ciudadanos y el combate frontal contra cualquier forma de corrupción o práctica que vulnere el buen funcionamiento de sus oficinas y el derecho a la identidad.

