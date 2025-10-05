Fatal accidente en Caracas cobra la vida de un motorizado: detalles del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este domingo, registró un accidente fatal en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, resultando en la muerte de un motorizado.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del lamentable siniestro a través de su cuenta en la red social Instagram.

Fatal accidente en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro ocurrió poco después de las 8 de la mañana específicamente en la carretera Nueva Caracas - El Junquito, sector Mamera, en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, parroquia Antímano del municipio Libertador.

Asimismo, indica el comandante general del CBC que se trata de una colisión de un motorizado que impactó contra la defensa de la autopista.

Bomberos de Caracas atienden accidente

En este sentido, Palacios señala que tras el siniestro, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar, producto del impacto contra la defensa de la autopista.

Al lugar, llegaron los efectivos del CBC, quienes ejecutaron labores de verificación, control de riesgos y el resguardo del área.

Finalmente, indicó que el caso quedó a cargo de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube