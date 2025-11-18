El origen de las patinatas navideñas: ¿cuándo se celebran en Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

Entre las costumbres y tradiciones que tiene el venezolano en Navidad una de las más conocidas son las patinatas navideñas, que suelen organizarse para la semana del 24 de diciembre.

Esta actividad se remonta a 1940, cuando los jóvenes aprovechan que los adultos se encontraban en las "misas de gallo" o "misas de aguinaldo" para salir a patinar por las calles.

¿De que se tratan las patinatas?

Los participantes pasean por un espacio cerrado, sin ningún peligro de carros o motos, en patinetas, patines de varios estilos, bicicletas o cualquier vehículo con ruedas.

Aunque las fechas varían de acuerdo a la planificación de cada municipio, normalmente se planean entre el 16 y 25 de diciembre, que es la semana en la cual se llevan a cabo las misas por Navidad.

Este evento se lleva a cabo en un ambiente festivo, caracterizado por la Navidad, con música y vestimenta de la temporada.

También es habitual el uso de elementos pirotécnicos ligeros como luces de bengalas, muy famosas en diciembre, y también espacios de comida dedicados para platos navideños y los distintos dulces.

¿Cuándo se realizan las patinatas?

En años anteriores se han organizado en avenidas con permiso de las respectivas alcaldías o espacios amplios pero cerrados, como por ejemplo, el 22 de diciembre del año pasado se realizó en la avenida principal de La Lagunita en El Hatillo.

Igualmente, en Caracas se preparó una bajo la organización de MoDoCaracas, en la avenida Ávila de Chacao.

La actividad también se toma como una oportunidad para que los niños estrenen sus regalos de Niño Jesús.

Hoy en día, aunque la tradición ha disminuido en escala respecto a sus épocas de mayor auge (años 50 y 60), se mantiene viva en muchos espacios.

Se espera que en las próximas semanas comience la difusión de la información sobre dónde y cuándo serán las patinatas de este año.

