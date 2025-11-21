¿Cuánto recibirán los pensionados este viernes 21 de noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 21 de noviembre se espera el segundo mes de aguinaldo dirigido a los venezolanos pensionados registrados en el Sistema Patria.

A través de su cuenta en Instagram, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó sobre el monto que recibirán los pensionados este viernes.

¿Cuánto recibirán los pensionados este 21 de noviembre?

De acuerdo con la información proporcionada por el IVSS, los pensionados del país recibirán el segundo mes de aguinaldo.

Asimismo, señala que este pago será de 130 bolívares más el mes de diciembre, dando un total de 260 bolívares.

Ante el cobro de este beneficio, el IVSS instó a los ciudadanos pensionados a hacer uso de la banca electrónica para evitar las colas en las diferentes entidades bancarias.

