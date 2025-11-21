¿Habrá un concierto por el cumpleaños de Nicolás Maduro? Esto respondió el mandatario

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aclaró los rumores de un concierto para este domingo 23 de noviembre con motivo de su cumpleaños Nº 63.

Durante el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, el mandatario habló al respecto y recordó cuáles serán las actividades que están pautadas para este domingo en el país.

¿Habrá un concierto por el cumpleaños de Nicolás Maduro?

En sus declaraciones, Maduro aclaró que la invitación a un concierto en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, se trató de una broma a la población venezolana.

Explicó el mandatario que "Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó", aclaró Maduro.

"Tú no te imaginas, Delcy, la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: 'dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental", aseguró el presidente.

En este sentido, incluso bromeó que artistas internacionales como Taylor Swift y Bad Bunny lo habrían llamado para formar parte del concierto, pero el no pudo contestar.

¿Cuáles son las actividades para el domingo 23 de noviembre?

Nicolás Maduro recordó a los venezolanos que este domingo el país debe concentrarse "única y exclusivamente" en la consulta popular donde los 5.336 circuitos comunales elegirán sus proyectos comunitarios financiados por el Estado.

Sobre su cumpleaños, Maduro aseguró que "Donde quieran pican una tortica a mi nombre y se echan una guarapita y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país".

