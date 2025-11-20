Qatar Airways ofrece oportunidad de empleo en Bogotá y Caracas: conoce las vacantes

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida aerolínea Qatar Airways inició la convocatoria para contratar nuevo personal en Bogotá y en Caracas.

De acuerdo con medios colombianos y la plataforma LinkedIn la empresa abrió la convocatoria para diversos cargos en estas ciudades.

Empleo en Qatar Airways

Actualmente, Qatar Airways se encuentra buscando personal para diferentes áreas en los aeropuertos de Bogotá (El Dorado) y Caracas (Maiquetía).

El medio El Tiempo señala que esta oferta laboral de la aerolínea corresponde a la ruta que conectará Doha - Bogotá - Caracas, la cual anunciaron en enero de este año e iniciaría funciones en el verano del año en curso.

Sin embargo, resalta que "por trámites y adecuaciones llevaron a extender los tiempos", por lo que se estima que inicie funciones el próximo año 2026.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en Caracas?

Agente Senior de Servicios Aeroportuarios

Requisitos:

Experiencia laboral en atención al cliente y al menos un año de experiencia en operaciones aeroportuarias de una aerolínea líder.

Experiencia con DCS y el conocimiento de la emisión de billetes son una ventaja para este puesto.

Disponibilidad para trabajar por turnos.

Se valorará positivamente un buen conocimiento de Amadeus.

Permiso de residencia y trabajo en Venezuela. Este puesto no ofrece patrocinio de visa.

Enviar su CV en inglés.

Gerente de Servicios Aeroportuarios - CCS

Requisitos:

Licenciatura con un mínimo de 6 años de experiencia laboral relevante.

Experiencia relevante como Gerente de Aeropuerto en una aerolínea importante.

Amplio conocimiento general de todas las áreas de operaciones aeroportuarias.

Dominio del inglés (oral y escrito); se valorará el conocimiento de español.

Capacidad para delegar tareas, establecer directrices claras y gestionar el flujo de trabajo.

Sólidas habilidades de mentoría y capacitación.

Capacidad para fomentar el trabajo en equipo.

Dinamismo y adaptabilidad a las necesidades operativas cambiantes.

Experiencia laboral en un entorno multicultural.

Conocimiento de desarrollo de programas, elaboración y administración de presupuestos.

Para ser considerado para este puesto, deberá tener derecho a residir y trabajar en Venezuela.

Enviar CV en inglés

Supervisor de Turno de Servicios Aeroportuarios - CCS

Requisitos:

Licenciatura o equivalente

Dominio del inglés (oral y escrito); se valorará el conocimiento de español

Formación avanzada en atención al cliente, incluyendo servicios de pasajeros (Altea), servicios de equipaje (World Tracer), operaciones en tierra (GSM/GOM), normativa sobre mercancías peligrosas, peso y balance, y sólidos conocimientos de Amadeus Reservas y Emisión de Billetes, incluyendo billetes ID/AD (billetes con descuento para agentes/industriales)

Alto nivel de informática

Se requieren 5 años de experiencia laboral relevante

Para optar a este puesto, es imprescindible tener derecho a residir y trabajar en Venezuela.

Enviar CV en inglés

