Actualizaciones sobre vuelos: tres nuevas aerolíneas venezolanas anuncian su decisión

Las aerolíneas Conviasa, Turpial Airlines y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes hacia el país.

Así lo informaron las empresas aéreas, todas venezolanas, en comunicados compartidos en sus cuentas de Instagram, en los que difundieron igualmente los números telefónicos y otros canales de comunicación habilitados para sus clientes.

Operaciones aéreas con normalidad

En este sentido, las tres aerolíneas conformaron a sus usuarios que los vuelos nacionales e internacionales están operando con normalidad y en el horario establecido. Además indicó a los seguidores, que de tener alguna duda sobre un viaje, la empresa recomendó comunicarse directamente a través de los números de atención al cliente. Para Conviasa es el: +584265364112. Para Venezolana de Aviación es: 0212 819 06 00 y +58 424 639 02 81

Cabe recordar, que el día sábado, la aerolínea venezolana Avior también comunicó que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

Ese mismo día, Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela. Iberia fue la primera en tomar la decisión de cancelar sus vuelos a Venezuela y precisó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones.

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe.

