Aterrizaje de emergencia deja dos detenidos: FANB incauta avioneta

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), interceptó y retuvo una avioneta ilegal que operaba en la REDI N°6 Guayana. El procedimiento, que culminó con un aterrizaje de emergencia en el estado Bolívar, confirma la lucha contra el narcotráfico transnacional en el espacio aéreo venezolano.

Según informó el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández, esta intervención resultó en la detención de dos ciudadanos, ambos pilotos, identificados como: Andrés Guillermo Carvajal Díaz, de nacionalidad colombiana y Jesús Alberto Espinoza Arrizaga, venezolano.

Los sujetos se trasladaban en una aeronave de ala fija modelo Cessna 210, la cual aterrizó de emergencia en la comunidad indígena de Kamarata, en el estado Bolívar. Los efectivos militares constataron que la avioneta llevaba las siglas (XB-NQJ) ocultas o tapadas, una táctica común para evadir la detección por los sistemas de radar.

Además, durante la revisión pudieron constatar que carecía de un plan de vuelo y de la autorización reglamentaria del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), así como también se detectaron modificaciones que sugieren el uso de la aeronave para actividades de tráfico de estupefacientes.

Entre estas modificaciones se destacan: Una alteración común en las puertas del copiloto que sirven para facilitar el lanzamiento de paquetes o la carga rápida y las instalaciones de tanques de combustible adicionales para aumentar la autonomía de vuelo y evadir recargas en puntos controlados.

Las autoridades confiscaron tres GPS Garmin y un radio VHF Icom, un teléfono satelital Iridium 9555N, dieciocho millones quinientos noventa mil pesos colombianos y cuatro (4) teléfonos celulares de alta gama.

Cabe destacar, que con este procedimiento aumenta la estadística nacional de aeronaves neutralizadas, y el registro asciende a 26 aeronaves retenidas en lo que va del año 2025.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público para el procesamiento legal de los detenidos y el material incautado.

