Dos aerolíneas europeas se suman la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela: 24 de noviembre

Aerolíneas internacionales siguen modificando sus jornadas de vuelos debido a la advertencia emitida desde los Estados Unidos, que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Este 24 de noviembre, se ha conocido que las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra han suspendido sus vuelos previstos para mañana martes entre Madrid y Caracas.

Fuentes de la aerolínea de Globalia, que ofrece cinco frecuencias semanales al país latinoamericano, han explicado este lunes a EFE que, tras la decisión de cancelar su operativa con Venezuela, reanudará los vuelos entre Madrid y Caracas «cuando las condiciones sean adecuadas».

Por su parte, fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas con tres frecuencias semanales, han señalado a EFE que, de momento, suspenden el vuelo que iban a operar este martes y mañana verán el resto de la operación entre ambas capitales.

Por tanto, ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá mañana martes del aeropuerto de Madrid-Barajas, al igual que este lunes, ya que ninguna de las dos opera ese día, mientras que Iberia, que sí lo hace (tiene 5 frecuencias a la semana), anunció ya el sábado pasado que cancelaba sus operaciones con Caracas.

Lista de aerolíneas que han suspendido sus vuelos temporalmente

Air Europa y Plus Ultra se suman así, además de a Iberia, a la portuguesa Tap, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

La autoridad aérea de Estados Unidos instó el pasado viernes a las aerolíneas a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el despliegue militar ordenado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

