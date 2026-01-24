Servicio Público: Arianni López requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

Arianni López es una madre de 21 años, quien requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia en Caracas.

Ante la emergencia del caso de Arianni y los insumos médicos que requiere, ella y sus familiares necesitan apoyo para cubrir todos los gastos ya que tiene un tumor cerebral que obstruye sus ventrículos.

Insumos médicos necesarios

Sistema de derivación ventrículo-peritoneal de presión media

Kits hemostáticos

Exámenes de sangre especializados

Aspirador ultrasónico

Craneotomo eléctrico

Donantes de sangre

Suturas

Kit de laparotomia grande

Kit de cirugía para paciente

Ayudemos a Arianni López

Para aquellas personas interesadas en apoyar o aportar de manera económica a Arianni y sus familiares, pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Pago móvil

Banco de Venezuela

Teléfono: 04129743978

Cédula: V-6792196

Zelle

Nequi

Titular: Cristian Suárez

3222485007

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube