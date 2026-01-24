Servicio Público: Arianni López requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia

Arianni López es una madre de 21 años, quien requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia en Caracas.
Ante la emergencia del caso de Arianni y los insumos médicos que requiere, ella y sus familiares necesitan apoyo para cubrir todos los gastos ya que tiene un tumor cerebral que obstruye sus ventrículos.
Insumos médicos necesarios
- Sistema de derivación ventrículo-peritoneal de presión media
- Kits hemostáticos
- Exámenes de sangre especializados
- Aspirador ultrasónico
- Craneotomo eléctrico
- Donantes de sangre
- Suturas
- Kit de laparotomia grande
- Kit de cirugía para paciente
Ayudemos a Arianni López
Para aquellas personas interesadas en apoyar o aportar de manera económica a Arianni y sus familiares, pueden hacerlo a través de los siguientes medios:
Pago móvil
- Banco de Venezuela
- Teléfono: 04129743978
- Cédula: V-6792196
Zelle
- Correo: [email protected]
Nequi
- Titular: Cristian Suárez
- 3222485007
