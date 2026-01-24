Salud

Servicio Público: Arianni López requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia

Por Selene Rivera
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 11:29 pm
Foto: Referencial

Arianni López es una madre de 21 años, quien requiere ayuda para realizarse una craneotomía de emergencia en Caracas.

Ante la emergencia del caso de Arianni y los insumos médicos que requiere, ella y sus familiares necesitan apoyo para cubrir todos los gastos ya que tiene un tumor cerebral que obstruye sus ventrículos.

Insumos médicos necesarios

  • Sistema de derivación ventrículo-peritoneal de presión media
  • Kits hemostáticos
  • Exámenes de sangre especializados
  • Aspirador ultrasónico
  • Craneotomo eléctrico
  • Donantes de sangre
  • Suturas
  • Kit de laparotomia grande
  • Kit de cirugía para paciente

Ayudemos a Arianni López

Para aquellas personas interesadas en apoyar o aportar de manera económica a Arianni y sus familiares, pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Pago móvil

  • Banco de Venezuela
  • Teléfono: 04129743978
  • Cédula: V-6792196

Zelle

Nequi

  • Titular: Cristian Suárez
  • 3222485007

Viernes 23 de Enero - 2026
