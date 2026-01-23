Reuters: llega a Venezuela nafta estadounidense para reactivar producción de petróleo pesado

Suscríbete a nuestros canales

El primer cargamento de nafta para Venezuela, proveniente de Estados Unidos como parte del acuerdo petrolero alcanzado entre Caracas y Washington este mes, llegó el viernes a las aguas del país en un petrolero fletado por la casa comercial Vitol, según datos de seguimiento del barco.

Este mes, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, Caracas y Washington establecieron un acuerdo de suministro petrolero por 2.000 millones de dólares, para vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano almacenado, refiere Reuters.

El acuerdo, que da a los comerciantes Vitol y Trafigura acceso inicial al petróleo de Venezuela para revenderlo a refinerías de todo el mundo, también incluye el suministro de nafta pesada muy necesaria para diluir la producción de petróleo extrapesado venezolano.

El petrolero Hellespont Protector, con bandera del Reino Unido y cargando unos 460.000 barriles de nafta pesada estadounidense, se aproximaba al puerto venezolano de Jose, en Anzoátegui, el viernes, según datos y documentos de embarque de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a los que tuvo acceso Reuters. Estaba previsto que descargara allí en los próximos días.

Pdvsa, que normalmente importa unos 100.000 barriles por día (bpd) de nafta y crudo ligero para diluir su producción de crudo más pesado, no había recibido ningún cargamento de nafta desde finales de diciembre, mostraron los documentos.

El último cargamento fue suministrado el año pasado por el principal socio de la estatal petrolera venezolana en una empresa conjunta, la estadounidense Chevron, bajo autorización de Estados Unidos. El estricto bloqueo de Washington a todos los buques sancionados que entran y salen de las aguas del país ha impedido que muchos proveedores, incluida Rusia, envíen cargamentos a Venezuela.

La semana pasada, Venezuela comenzó a revertir los recortes de producción de petróleo que se vio obligada a hacer a principios de enero debido al bloqueo, pero la reversión no ha progresado mucho debido a la falta de diluyentes y un lento drenaje de sus crecientes inventarios de crudo, dijeron fuentes de la industria.