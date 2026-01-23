Delcy Rodríguez instala programa para la Convivencia y la Paz: conozca las líneas estratégicas

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, instaló este viernes el programa para la Convivencia y la Paz, con el objetivo de establecer líneas estratégicas para promover la tranquilidad del país desde los diversos sectores.

Este encuentro surge luego de que el pasado 7 de enero, Rodríguez solicitara ante el Parlamento promover una Ley para sanar las heridas de los sectores radicales, con el objetivo de fomentar la paz y la conciencia política, económica y social.

Destacó que entre los puntos relevantes de este instrumento legal está el erradicar las expresiones sociales, políticas, económicas que inciten al odio, ya que las mismas han derivado “situaciones muy peligrosas para el país”, refiere Prensa Presidencial.

Por lo que, instó a su vez a impulsar programas de paz y convivencia en todos los sectores de Venezuela.

En la instalación estaban presentes el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas; el ministro para las Comunas, Ángel Prado; la ministra para la Salud, Nuramy Gutiérrez.

Así como la diputada, Génesis Garvett; la psicóloga, Ana María Sanjuán; el director ejecutivo de Ridery, Gerson Gómez; el representante de Tiuna El Fuerte, Miqueas Figueroa, y el representante de los Jueces de Paz, Gustavo Alfredo Canchicaviera.