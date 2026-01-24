Delcy Rodríguez ordena otorgar viviendas para las familias afectadas por el bombardeo de EEUU

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ordenó este sábado el otorgamiento de nuevas viviendas a las familias del sector Las Casitas, en Catia La Mar, estado La Guaira, que resultaron afectadas por la agresión militar de Estados Unidos (EEUU) ocurrida el pasado 3 de enero.
“Llevamos dos semanas metidos en el sector recuperando las viviendas. Pero hay familias que tuvieron pérdida total, por lo que he dado la instrucción a los equipos de inmediatamente conseguir viviendas para garantizar un techo a nuestros niños, es lo más importante”, indicó Rodríguez durante una inspección en la zona.
Asimismo, informó que se llevará a cabo una intervención integral de salud para atender a los ciudadanos impactados por el suceso. “Es necesario curar la herida de angustia que dejó este ataque. Vamos a garantizar la salud física y mental, porque el pueblo se encuentra traumatizado, pero su dignidad es la primera coraza para preservar nuestra integridad y la independencia nacional”, expresó.
Condena a sectores radicales
Durante sus declaraciones, la mandataria encargada rechazó de forma contundente las celebraciones de algunos connacionales ante la agresión extranjera.
“Es vergonzoso ver a una venezolana, que se dice venezolana, ir a dar las gracias por el bombardeo y la agresión militar a Venezuela. No creo que sea venezolana. No creo que podamos llamarlos venezolanos”, sentenció Rodríguez, cuestionando el sentido de pertenencia de quienes apoyaron el ataque.
