Anulan condena de 15 años contra estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado: ordenan reiniciar el juicio

La Corte de Apelaciones decidió anular la sentencia a 15 años de prisión contra el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este sábado sobre la anulación de la sentencia condenatoria contra Alvarado, resaltando que continúa detenido.

Anulación de condena

De acuerdo con el SNTP, la anulación de la condena fue decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Cojedes, el viernes 23 de enero.

La Corte de Apelaciones, presidida por el juez Luis Enrique Yépez Silva, anuló la sentencia que dictó el Tribunl de Juicio Nº 5 a cargo de la jueza Yolanda Barajas.

Esta decisión responde al recurso de apelación que introdujo la defensa de Alvarado el pasado 25 de noviembre, donde denuncian que se violó el principio de inmediación y los letrados argumentaron que no se pudo demostrar el delito.

La Corte de Apelaciones falló a favor de Alvarado, ya que el perito que compareció declaró que no encontró evidencias en las redes sociales del estudiante que sustentaran el delito de incitación al odio.

Detención de Alvarado

Asimismo, resalta que aunque anularon la sentencia, a Alvarado lo mantienen privado de libertad en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.

Alvarado fue detenido el 20 de marzo del año 2025, por el delito de incitación al odio, tras denunciar en sus redes sociales y por la aplicación VenApp sobre un desbordamiento de aguas negras en su comunidad y sobre la falta de reparación de transformadores eléctricos.

