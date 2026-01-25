Cinemateca celebra el Día Nacional del Cine con programación exclusiva este 28 de enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Cinemateca Nacional anunció la celebración del Día Nacional del Cine el próximo 28 de enero, con una programación especial que combina estrenos de cine contemporáneo y la proyección de películas clásicas.

Dicha iniciativa forma parte de los 129 años del cine venezolano y busca fortalecer la conexión de los ciudadanos con la historia y cultura audiovisual del país, según información de VTV.

Entre los contenidos programados, destaca el ciclo “Venezuela levantando voces”, que incluye obras reconocidas como La planta insolente de Román Chalbaud y la serie Nicolás.

La Cinemateca también ha retomado sus espacios de investigación y formación. El Centro de Documentación funciona de lunes a viernes, permitiendo el acceso a archivos históricos y material audiovisual.

Por otro lado, las aulas han reactivado el Diplomado en Conservación y Preservación, dirigido a quienes buscan especializarse en la salvaguarda del patrimonio cinematográfico venezolano.

La Cinemateca invita a cineastas venezolanos a proyectar sus obras, gestionando sus solicitudes mediante el correo [email protected].

