Cultura

Cinemateca celebra el Día Nacional del Cine con programación exclusiva este 28 de enero: detalles

Además de las proyecciones con estrenos y clásicos, la fundación también ha reactivado sus espacios de formación.

Por Jessica Molero
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 11:29 am
Cinemateca
Foto: Cinemateca

 

La Fundación Cinemateca Nacional anunció la celebración del Día Nacional del Cine el próximo 28 de enero, con una programación especial que combina estrenos de cine contemporáneo y la proyección de películas clásicas. 

Dicha iniciativa forma parte de los 129 años del cine venezolano y busca fortalecer la conexión de los ciudadanos con la historia y cultura audiovisual del país, según información de VTV.

Entre los contenidos programados, destaca el ciclo “Venezuela levantando voces”, que incluye obras reconocidas como La planta insolente de Román Chalbaud y la serie Nicolás. 

La Cinemateca también ha retomado sus espacios de investigación y formación. El Centro de Documentación funciona de lunes a viernes, permitiendo el acceso a archivos históricos y material audiovisual. 

Por otro lado, las aulas han reactivado el Diplomado en Conservación y Preservación, dirigido a quienes buscan especializarse en la salvaguarda del patrimonio cinematográfico venezolano.

La Cinemateca invita a cineastas venezolanos a proyectar sus obras, gestionando sus solicitudes mediante el correo [email protected]

