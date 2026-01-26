Rayo impacta concentración de simpatizantes de Bolsonaro en Brasilia y deja 72 heridos

Suscríbete a nuestros canales

Lo que inició como una movilización política bajo la lluvia en la capital brasileña terminó en una emergencia médica masiva.

Este domingo, 72 personas resultaron heridas tras la caída de un rayo en la zona de la Plaza do Cruzeiro, donde miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se concentraban para exigir su libertad.

El balance de la emergencia El Cuerpo de Bomberos informó a la Agencia EFE que la mayoría de los afectados presentaron síntomas de hipotermia y contusiones debido al pánico generado por la descarga.

Del total de atendidos, 30 personas fueron hospitalizadas, de las cuales ocho se encuentran en “condiciones inestables”, según el reporte oficial preliminar.

“Cayó un rayo y entonces todo el mundo cayó al suelo. No entendimos nada hasta que logramos levantarnos y ayudarnos unos a otros; había mucha gente corriendo”, relató Alfredo Santana, un comerciante presente en el lugar, al portal G1.

Contexto de la movilización

La marcha fue promovida por el diputado Nikolas Ferreira, quien asegura haber caminado 240 kilómetros desde Minas Gerais en defensa del exmandatario.

Pese al incidente climático y las fuertes lluvias que azotan el Distrito Federal, la protesta no se detuvo. Los manifestantes, vestidos de verde y amarillo, centraron sus críticas en la Corte Suprema.

La situación de Jair Bolsonaro

El expresidente fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años y 3 meses de prisión por liderar un complot golpista tras las elecciones de 2022.

Actualmente, se encuentra recluido en un complejo penitenciario en Brasilia desde el 15 de enero.

Aunque sus abogados han solicitado la prisión domiciliaria alegando un delicado estado de salud, el Tribunal Supremo ha negado todos los recursos hasta la fecha, lo que ha mantenido activas las movilizaciones de sus seguidores en las calles.