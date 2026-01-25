Deslave en Indonesia: condiciones del terreno dificulta la búsqueda de desaparecidos

Suscríbete a nuestros canales

Yakarta EFE .-Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a al menos nueve el número de muertos a raíz de un deslizamiento de tierra que la madrugada del sábado sepultó una treintena de casas en una localidad de la isla de Java, la más grande del archipiélago, donde 81 personas permanecen desaparecidas.



"Además de las –nueve– víctimas mortales, se informó de que 23 personas se encuentran a salvo y 81 continúan desaparecidas, lo que eleva el número total de personas afectadas a 113. Esta cifra es preliminar y seguirá siendo verificada en el terreno", señaló hoy en un comunicado el director del Centro de Datos, Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés), Abdul Muhari.



El desprendimiento de tierra y lodo se produjo el sábado, tras días de intensas lluvias, alrededor de las 2:30 hora local (19:30 GMT del viernes) en la aldea de Pasirlangu, ubicada unos 150 kilómetros al sureste de la capitalina Yakarta y perteneciente a la provincia de Java Occidental.



De las nueve víctimas mortales, cinco ya han sido entregadas a sus familias, mientras que las otras cuatro continúan en el centro donde se trabaja en su identificación, explicó Muhari.



Desde la BNPB aseguraron que "las condiciones inestables del terreno representan un desafío" para los rescatistas y han obligado a detener temporalmente las operaciones de búsqueda, que se reanudarán el lunes.

Ante el temor de que se produzcan nuevos aludes, un número indeterminado de personas cuyas viviendas se ubican a menos de cien metros de donde se produjo el corrimiento han sido evacuadas, y este domingo las autoridades informaron que se les proporcionaría alojamiento temporal.

