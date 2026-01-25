Reuters: Zarpa petrolero que transporta crudo pesado venezolano hacia Luisiana

Suscríbete a nuestros canales

Un buque tanque de crudo fletado por Trafigura partió el domingo desde el puerto venezolano de Jose hacia Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), mostraron datos y documentos de LSEG, el primer cargamento que se dirige directamente a Estados Unidos como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles acordado este mes entre Caracas y Washington.

Este mes, las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo. Desde entonces, han enviado cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, y desde allí han comercializado y vendido el crudo a refinerías de todo el mundo.

El petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, que transporta alrededor de un millón de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela, es el primero enviado por los comerciantes directamente desde Venezuela a un puerto estadounidense desde que comenzó el acuerdo, según los documentos y datos.

Un petrolero más pequeño, el Volans, con bandera de Barbados, también partió de Jose el domingo transportando unos 450.000 barriles de crudo venezolano a la terminal de Bullen Bay en Curazao, mostraron los datos de LSEG.

Hasta la fecha, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano como parte del acuerdo de suministro, según datos de envío. También se están preparando para comenzar a exportar combustible, según fuentes y documentos.

Antes de que Venezuela pueda revertir los recortes de producción que ha realizado durante el bloqueo estadounidense a todos los petroleros sancionados, el país necesita drenar la mayor parte de los más de 40 millones de barriles que acumuló en almacenamiento desde el mes pasado.