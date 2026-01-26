Inscripciones Inces 2026: Todo lo que necesitas saber para registrarte

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha simplificado su proceso de registro para que más personas puedan sumarse a su comunidad de aprendizaje.

Si quieres empezar tu formación técnica pero no sabes por dónde comenzar, aquí te presentamos los pasos clave para realizarlo de forma exitosa a través de su plataforma digital.

Para formalizar tu registro, solo debes seguir estas indicaciones:

Acceso al portal: Ingresa a la página oficial inces.gob.ve y selecciona la opción "Inscripciones 2026".

Registro en "Hacer": Una vez dentro de la plataforma Hacer, haz clic en el botón "Crear cuenta".

Datos personales: Completa el formulario de registro con toda la información solicitada de manera precisa.

Seguridad y validación: Crea tu contraseña de acceso y valídala ingresando el código de seguridad que recibirás en tu correo electrónico.

Con estos sencillos pasos ya formarás parte de la comunidad Inces y estarás habilitado para elegir la formación técnica que mejor se adapte a tus metas.