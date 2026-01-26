Revive un clásico del cine: “Legalmente Rubia” regresa con una serie precuela

Suscríbete a nuestros canales

Veinticinco años después de que Elle Woods conquistara Harvard con su intelecto y su rosa fucsia, está lista para conquistar la secundaria. ‘Elle’, la serie precuela de la exitosa franquicia ‘Legalmente Rubia’, ha fijado finalmente su estreno en Prime Video para el 1 de julio de 2026. La noticia llega acompañada de una muestra de confianza sin precedentes: Amazon MGM Studios ya ha renovado la producción para una segunda temporada, antes incluso de que la primera se estrene. La serie, que explora los años formativos de la icónica abanderada del optimismo, es un proyecto personal de Reese Witherspoon y promete desvelar cómo la joven de California se convirtió en la fuerza imparable que todos recuerdan.

Una Elle Woods para la nueva generación

El papel de la joven Elle Woods, inmortalizado en el cine por Witherspoon, recae en la actriz Lexi Minetree. El proceso de casting fue minucioso, y la propia Witherspoon ha expresado su entusiasmo con el resultado. “Descubrir a Lexi Minetree y verla ponerse en la piel de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera”, afirmó la productora ejecutiva. Minetree estará acompañada por un sólido reparto que incluye a June Diane Raphael y Tom Everett Scott como sus padres, Eva y Wyatt Woods, así como un grupo de jóvenes actores que darán vida a sus amigos y compañeros de clase en los años 90.

De la mente de Reese Witherspoon

La semilla de ‘Elle’ nació de la inspiración directa de Reese Witherspoon. Tras ver el éxito de series como ‘Wednesday’ de Netflix, la actriz pensó que el momento era perfecto para explorar la adolescencia de su personaje más famoso. Para darle forma, confió en la guionista Laura Kittrell (Insecure), quien es la creadora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Junto a ella, Caroline Dries co-dirige la producción y el veterano Jason Moore (Dando la nota) dirigió los dos primeros episodios. Witherspoon produce a través de su compañía Hello Sunshine, junto con otros pesos pesados como Marc Platt.

El legado imborrable de una rubia muy legal

La franquicia ‘Legalmente Rubia’ debutó en 2001 y se convirtió instantáneamente en un fenómeno cultural, recaudando más de 140 millones de dólares en todo el mundo. Además de su éxito en taquilla, generó una secuela, una tercera película y un exitoso musical de Broadway. ‘Elle’ no solo busca conectar con los fans originales, sino también presentar los valores atemporales del personaje a una nueva audiencia. Su estreno programado justo para conmemorar el 25º aniversario de la película original.

