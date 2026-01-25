“La Maravilla” llega a Medellín: Arcángel se une a Bad Bunny durante su segundo show en el país

Suscríbete a nuestros canales

En la segunda de sus tres presentaciones en la ciudad, Bad Bunny transformó su concierto en una celebración histórica de la música urbana con un invitado de lujo: Arcángel. La sorpresa, realizada en el segmento íntimo "La Casita", convirtió la noche del sábado en un homenaje a la colaboración y el ritmo puro que une a Puerto Rico con Colombia.

La sorpresa en "La Casita"

El momento cumbre llegó cuando el concierto parecía transitar hacia su final en el segundo escenario, conocido como "La Casita". Tras un set cargado de éxitos como 'Me porto bonito' y 'Safaera', Bad Bunny rescató del archivo 'Me acostumbré', un tema de 2017 que no forma parte habitual de su repertorio en esta gira. Fue entonces cuando, entre los aplausos de furor de la multitud, emergió en la tarima la figura de Arcángel. El reencuentro de los boricuas sobre el escenario generó una descarga instantánea de energía, marcando el punto de quiebre emocional de la noche.

"La Maravilla" toma control

La química fue inmediata. Juntos, Benito y "La Maravilla" entregaron versiones explosivas de sus colaboraciones 'Tú no vive así' y 'La Jumpa'. En un gesto de total respeto Bad Bunny luego le cedió por completo el escenario a Arcángel, quien mantuvo al público entretenido durante veinte minutos con un recorrido por su catálogo. Temas como 'Pa’ que la pases bien', 'Aparentemente' y 'Flow violento' resonaron en el estadio.

Una noche inolvidable

La aparición de Arcángel fue la joya de una noche meticulosamente diseñada para la conexión. Desde el inicio, Bad Bunny planteó la misión: "la única razón por la que estamos aquí esta noche es para que ustedes disfruten y se olviden de todo lo negativo". El artista recorrió un repertorio vasto que mezcló reguetón, salsa y trap. Un instante especialmente viral fue cuando una fanática fue elegida para subir al escenario y gritar el emblemático "Acho, PR es otra cosa", encarnando la unión celebraba.

El concierto cerró en la tarima principal con la potencia de 'Dakiti' y 'El apagón', culminando con el tema que da nombre a la gira, 'DTMF' (Debi Tirar Más Fotos). Sin embargo, el eco que quedó en Medellín fue el de una sorpresa magistralmente ejecutada. Bad Bunny.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube