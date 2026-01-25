¡Rompe el silencio! Marielena Dávila responde a las declaraciones de su padre: Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija

Suscríbete a nuestros canales

Marielena Dávila, hija del reconocido actor y cantante Guillermo Dávila, rompió el silencio y se pronunció tras unas declaraciones que dio su padre.

A través de una carta al público, Marielena compartió su versión o su verdad como ella misma le llamó, ante las recientes declaraciones de Guillermo Dávila.

"Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande"

Durante una entrevista en el programa de televisión peruana, 'El valor de la verdad', Dávila hablo sobre sus hijos, que son cuatro, sin emabrgo, destacó que mantiene contacto solo con 3 de ellos.

En este sentido, resaltó el intérprete de 'Cuando se acaba el amor', que desde hace 8 años no tiene contacto con su hija Marielena, la cual tuvo con la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado.

Adicionalmente, Guillermo destacó que todavía espera respuesta de su hija tras enviarle un mensaje hace años.

Asegura el cantante que "mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande", asimismo, señala que el distanciamiento entre padre e hija fue cuando se hizo público la existencia de uno de sus hijos en Perú.

La "verdad" de Marielena

Tras los comentarios emitidos por el actor y cantante venezolano, Chiquinquirá Delgado decidió alzar la voz y compartió un mensaje en el que cuestiona la figura de padre de Dávila y defendió el derecho a la privacidad de sus hijos.

Por su parte, Marielena, hija de ambos artistas, rompió los años de silencio y compartió su verdad de los hechos en una carta en la que asegura que le "sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aun así algunos lo defiendan".

Marielena destaca en su escrito que su silencio durante años fue "porque nunca me ha interesado herir a nadie aun cuando me hirieron a mi primero".

Asimismo, enfatizó que siempre pensó que "sin importar cualquier problema personal, en público nos cuidábamos mutuamente. Eso hice durante años, pero ya que se dijeron cosas que no son ciertas, aquí les cuento mi verdad".

"Primero, desde niña mi sueño más grande fue tener una relación paternal sana. No tenerla ha sido el camino más duro que me ha tocado caminar. La presencia física, un momento, o una foto, no significan nada si detrás de eso hay abuso emocional, malos tratos, rechazo, y manipulación", reza el escrito.

Agrega Marielena que "Segundo, si es cierto que ya no tengo una relación paternal. Lo que no se mencionó, fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación".

