Aitana se convierte en la primera artista femenina en dar nombre a un avión de Air Europa

Este viernes la aerolínea Air Europa anunció el nuevo avión que lleva el nombre de la cantante española Aitana.

A través de sus redes, la empresa aérea difundió el anuncio y asegura que la cantante pasa a ser la primera artista femenina en tener un avión con su nombre en la aerolínea.

Avión de Aitana

De acuerdo conel medio informativo ABC, el avión se presentó durante la participación de Air Europa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en España.

Asimismo, resalta que la aeronave se encuentra actualmente en el hangar del Grupo Globalia en el aeropuerto de Madrid y que recorrerá todos los destinos de Europa, así lo asegura el jefe de patrocinios, Sebastián Lladó.

"No es solo un avión, es un homenaje al talento y a una voz que nos hace volar sin despegar del suelo. Estamos felices de contar con una SUPERESTRELLA en nuestra flota", reza el escrito de la empresa.

